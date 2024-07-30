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القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
القناة 13 الإسرائيلية: مستشارة الحكومة القانونية أبلغت نتنياهو بأن حربا بلبنان تتطلب عقد المجلس الوزاري المصغر
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
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يديعوت احرنوت: مقتل رجل ثلاثيني بعد اصابته بشظايا صاروخ في هجوشيريم
2024-07-30 | 08:24
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يديعوت احرنوت: مقتل رجل ثلاثيني بعد اصابته بشظايا صاروخ في هجوشيريم
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