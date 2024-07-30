الرئيس الإيراني: من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان

الرئيس الإيراني: من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان ونعمل على تخليص الشعب الفلسطيني العزيز من الاحتلال