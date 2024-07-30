الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا احتجاجا على اعتراف باريس بخطة المغرب بشأن الصحراء

معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية

معلومات الجديد: شهيدة و10 جرحى إثنان منهما بحالة حرجة إثر الغارة الاسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية