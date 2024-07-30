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هيئة البث"الاسرائيلية": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن واشنطن ستتفهم الهدف الذي تم اختياره للهجوم رغم تنفيذه في بيروت
2024-07-30 | 13:46
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هيئة البث"الاسرائيلية": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن واشنطن ستتفهم الهدف الذي تم اختياره للهجوم رغم تنفيذه في بيروت
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