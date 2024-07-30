بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي رفيع: الضربة في بيروت تمثل رد إسرائيل على حادثة مجدل شمس

الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ الجديد: هناك تناقض حتى هذه اللحظة في الرواية الإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس و"إسرائيل" مسؤولة بشكل واضح عن الواقعة