الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:17
بالفيديو - لحظة وقوع العدوان الاسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية
17:13
الطفلان الشهيدان أميرة وحسن فضل الله البالغان من العمر 6 و 10 سنوات جراء الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية
16:52
الجديد تجول على المستشفيات التي نقل اليها الجرحى الذين اصيبوا جراء الغارة على حارة حريك
04:01
فيديو - إعلام إسرائيلي: نشهد إنحلالاً مؤسساتياً وتفككاً متقدماً
03:05
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بـ "ألزهايمر".. نصائح من طبيب أعصاب
عربي و دولي
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي الخبيث والإجرامي الصهيوني على مبنى سكني في بيروت
2024-07-30 | 15:04
A-
A+
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي الخبيث والإجرامي الصهيوني على مبنى سكني في بيروت
مقالات ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي الخبيث والإجرامي الصهيوني على مبنى سكني في بيروت
وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر: الهجوم الصهيوني بضاحية بيروت فشل ولم يؤد إلى استشهاد فؤاد شكر
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني وأميركا يتحملان المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي الخبيث والإجرامي الصهيوني على مبنى سكني في بيروت
عربي و دولي
الإيرانية:
الهجوم
الصاروخي
الخبيث
والإجرامي
الصهيوني
بيروت
العودة الى الأعلى
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يعزز قواته في محيط معسكر بيت ليد قبيل جلسة لمحاكمة الجنود خشية إقتحامه مجدداً
رئيسة الوزراء الإيطالية: أشعر بقلق بالغ إزاء التوترات بين لبنان و"إسرائيل"
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:56
جيش الإحتلال يؤكد في بيان اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر
16:56
جيش الإحتلال يؤكد في بيان اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر
16:48
مصادر في الشرطة العراقية لرويترز: قتيل و7 جرحى جراء 3 انفجارات في قاعدة للحشد الشعبي جنوبي بغداد
16:48
مصادر في الشرطة العراقية لرويترز: قتيل و7 جرحى جراء 3 انفجارات في قاعدة للحشد الشعبي جنوبي بغداد
16:44
هاريس: يجب العمل على حل دبلوماسي ينهي الهجمات على حدود لبنان - إسرائيل
16:44
هاريس: يجب العمل على حل دبلوماسي ينهي الهجمات على حدود لبنان - إسرائيل
يحدث الآن
محليات
18:13
من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟
محليات
17:44
الجديد في نقل مباشر لآخر المستجدات عن الغارة على حارة حريك
محليات
17:39
مواكبة الجديد مستمرة من الضاحية الجنوبية لنقل المشهد عقب الغارة على حارة حريك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
18:13
من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟
13:56
معلومات الجديد: فشل عملية إغتيال المسؤول العسكري القيادي في حزب الله فؤاد شكر الملقب " الحاج محسن"
2024-07-25
وحدات الدفاع الجوي في الحزب تتصدى لطائرات حربية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية
2024-07-28
عن أمن لبنان نصيحة من خارجية إيران إلى الإدارة الأميركية
2024-07-29
كيربي: نعتقد أننا قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار والأمر يتطلب بعض التنازلات حتى نصل إلى خط النهاية
2024-06-12
مصر تسلّمت رد الجانب الفلسطيني حول مقترح وقف إطلاق النار
بالفيديو
بالفيديو
17:44
الجديد في نقل مباشر لآخر المستجدات عن الغارة على حارة حريك
17:39
مواكبة الجديد مستمرة من الضاحية الجنوبية لنقل المشهد عقب الغارة على حارة حريك
16:52
الجديد تجول على المستشفيات التي نقل اليها الجرحى الذين اصيبوا جراء الغارة على حارة حريك
15:21
عمليات البحث مستمرة عن مفقودين داخل المبنى الذي استهدف بغارة في حارة حريك
15:02
النشرة الجوية 30-07-2024
14:54
الجديد تواصل مواكبتها للمشهد من حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:55
بالفيديو - الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية في منطقة حارة حريك
محليات
12:55
بالفيديو - الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية في منطقة حارة حريك
محليات
12:52
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية
محليات
12:52
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية
محليات
17:17
بالفيديو - لحظة وقوع العدوان الاسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية
محليات
17:17
بالفيديو - لحظة وقوع العدوان الاسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية
محليات
13:21
بالفيديو - من مكان الاستهداف في حارة حريك.. كاميرا الجديد ترصد
محليات
13:21
بالفيديو - من مكان الاستهداف في حارة حريك.. كاميرا الجديد ترصد
محليات
12:44
طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارة على الضاحية الجنوبية
محليات
12:44
طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارة على الضاحية الجنوبية
محليات
12:52
بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية
محليات
12:52
بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024