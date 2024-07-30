يديعوت أحرونوت: الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفّذته طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية ‏وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي ‏باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية ‏والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس ‏وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا ‏والآخرة".



