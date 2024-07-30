يديعوت أحرونوت: الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفّذته طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا والآخرة".