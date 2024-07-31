البيت الأبيض: أميركا على علم بالتقارير التي تتحدث عن إغتيال هنية
أكد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اطلاع بالتقارير التي تتحدث عن إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.
وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران".
وأوضحت "سي.إن.إن" أن المتحدث رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.