البيت الأبيض: أميركا على علم بالتقارير التي تتحدث عن إغتيال هنية

وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران".

وأوضحت "سي.إن.إن" أن المتحدث رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.