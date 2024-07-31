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التلفزيون الرسمي الإيراني يتهم "إسرائيل" باغتيال هنية
التلفزيون الرسمي الإيراني يتهم "إسرائيل" باغتيال هنية
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
وكالة تسنيم الإيرانية: البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد إسماعيل هنية سينشر بعد ساعة
وكالة تسنيم الإيرانية: البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد إسماعيل هنية سينشر بعد ساعة
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية ودماء المجاهد المناضل لن تذهب هدراً أبداً
2024-07-31 | 01:43
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية ودماء المجاهد المناضل لن تذهب هدراً أبداً
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية ودماء المجاهد المناضل لن تذهب هدراً أبداً
عربي و دولي
الخارجية
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وكالة تسنيم الإيرانية: البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد إسماعيل هنية سينشر بعد ساعة
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