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عربي و دولي

حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏

2024-07-31 | 02:40
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حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏
حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية ‏وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي ‏باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية ‏والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس ‏وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا ‏والآخرة".

ولفت إلى أنّ "القائد الشهيد إسماعيل هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر ‏الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني، وحملوا ‏دماءهم على اكفهم مستعدين للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها وكانوا ‏ينتظرون هذه الشهادة دائما وعلى طول الطريق".

وشدد "حزب الله"، على أنّ "شهادة القائد هنية ستزيد المقاومين المجاهدين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارًا وعنادًا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة العدو الصهيوني قاتل النساء والأطفال ومرتكب الإبادة الجماعية في غزة ‏والمغتصب لأرض فلسطين ومقدسات الأمة".

وأضاف "إنّنا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزاء في حركة حماس جميع مشاعر الألم على فقد ‏هذا القائد الكبير ومشاعر الغضب على جرائم العدو ومشاعر الاعتزاز بأنّ القادة في ‏حركاتنا يتقدمون شعوبهم ومجاهديهم إلى الشهادة ومشاعر الثقة بالوعد الإلهي ‏بالنصر لعباده المؤمنين المجاهدين". 

حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏

محليات

عربي و دولي

حزب الله

إسماعيل هنية

إسرائيل

المقاومة

حركة حماس

إيران

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