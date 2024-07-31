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بالفيديو - زوجة نجل إسماعيل هنية تنعاه بكلمات مؤثرة: "إن العين لتدمع يا بطل"
00:52
بالصور والفيديو.. آخر ظهور لإسماعيل هنية في طهران
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وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان لخامنئي: الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا
2024-07-31 | 04:05
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وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان لخامنئي: الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا
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وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان لخامنئي: الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا
عربي و دولي
الأنباء
الإيرانية
لخامنئي:
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أراضينا
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خامنئي يتوعد إسرائيل: الثأر لدم إسماعيل هنية اتٍ
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