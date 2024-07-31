دمشق تقول إن إستشهاد هنية قد يقود إلى "اشتعال" المنطقة برمتها

وقالت وزارة الخارجية في بيان "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة" ادت الى "استشهاد هنية، ووصفت ذلك بـ"العدوان الصهيوني السافر"، محذرة من أن "استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها".