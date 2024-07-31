وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن استهداف "شخصية بارزة" قرب دمشق

أعلنت طهران اليوم الأربعاء أنها تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، الذي استشهد على الأراضي الإيرانية.



واعتبرت إيران أن هذا العمل يشكل اعتداءً على سيادتها، مؤكدةً مسؤولية الولايات المتحدة عن الحادث.



كما وصف الرئيس الإيراني الاغتيال بأنه جريمة إرهابية وانتهاك للقوانين والأسس الدولية، مشيرًا إلى أن إسماعيل هنية كان ضيفًا رسميًا في إيران.



في المقابل، نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أي دور للولايات المتحدة في اغتيال هنية، مؤكدًا أن بلاده لم تكن على علم بأي تفاصيل تتعلق بهذا الحدث.