بالفيديو - في انتظار الرد الإيراني.. الحرس الثوري يستعرض قدرته الصاروخية

بانتظار الرد الإيراني.. الحرس الثوري يستعرض في فيديو قدرته الصاروخية | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/PwSBfVNzvn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 1, 2024
بانتظار الرد الإيراني.. الحرس الثوري يستعرض في فيديو قدرته الصاروخية | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/PwSBfVNzvn
في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية الشمالية مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.
اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.