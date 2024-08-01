الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:23
بالفيديو - مراسيم تشييع القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر
13:36
بالفيديو - مواطن في مطار بيروت: ما شايفين في حرب!
11:02
بالفيديو - نصرالله للإسرائيليين: إضحكوا قليلاً وستبكون كثيراً!
2024-07-31
لقطة للحظة رفع إيران "علم الثأر"
2024-07-31
بالفيديو - آخر تصريح صحافي لإسماعيل هنية خلال زيارته إيران قبل اغتياله
عربي و دولي
مجموعة لوفتهانزا تعلن تعليق كل رحلاتها الى تل أبيب حتى 8 آب
2024-08-01 | 08:16
A-
A+
مجموعة لوفتهانزا تعلن تعليق كل رحلاتها الى تل أبيب حتى 8 آب
مقالات ذات صلة
شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 آب
مجموعة لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 30 تمّوز
"إير فرانس" و"ترانسافيا" تعلنان تعليق رحلاتهما إلى بيروت الإثنين والثلاثاء
مجموعة لوفتهانزا تعلن تعليق كل رحلاتها الى تل أبيب حتى 8 آب
عربي و دولي
لوفتهانزا
تعليق
رحلاتها
العودة الى الأعلى
بكلمات مقتضبة أميركا تدعو إسرائيل والحزب وإيران "لوقف التصعيد فوراً"
نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي: الحرب الشاملة هي الحل!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:53
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الصواريخ انطلقت من لبنان نحو الجليل
14:53
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الصواريخ انطلقت من لبنان نحو الجليل
14:33
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي عدد من الانفجارات في الجليل الغربي
14:33
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي عدد من الانفجارات في الجليل الغربي
14:14
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قمنا بتصفية فؤاد شكر ولم يعمل أي صاروخ أو مقاتلة لنا بالشرق الأوسط تلك الليلة
14:14
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قمنا بتصفية فؤاد شكر ولم يعمل أي صاروخ أو مقاتلة لنا بالشرق الأوسط تلك الليلة
يحدث الآن
عربي و دولي
14:53
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الصواريخ انطلقت من لبنان نحو الجليل
محليات
14:51
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال محمد الضيف
عربي و دولي
14:33
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي عدد من الانفجارات في الجليل الغربي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-07-21
الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية على الحديدة
08:51
بوحبيب استقبل السفير المصري علاء موسى.. وبحثٌ في التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة!
2024-07-29
مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارة على كفركلا
2024-07-02
معلومات الجديد: زيارة إستطلاعية لنائب مدير المخابرات الالمانية الى بيروت هي الثانية في أقل من خمسة أسابيع اجتمع فيها مع مسؤولين من حزب الله وتحديدا الشيخ نعيم قاسم ولقاء آخر سيعقد أيضا في الأيام المقبلة
2024-06-28
خطوبة روعة السعدي تتصدر.. فما هي الحقيقة ؟
2024-06-13
وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن سقوط إصابات جراء استهداف مركبة بصاروخ موجه في مرجليوت عند الحدود مع لبنان
بالفيديو
بالفيديو
14:51
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال محمد الضيف
13:48
مقدمة نشرة اخبار الجديد
13:20
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2024
13:19
النشرة الجوية 01-08-2024
13:18
التغطية مستمرة من جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات
10:40
غارة على بلدة شمع الجنوبية وسقوط عدد من الشهداء ... مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:51
رسائل إسرائيلية جديدة للبنان وإيران.. ماذا جاء فيها؟
محليات
01:51
رسائل إسرائيلية جديدة للبنان وإيران.. ماذا جاء فيها؟
عربي و دولي
10:21
ليس صاروخاً بل عبوة ... هكذا اغتيل هنية!
عربي و دولي
10:21
ليس صاروخاً بل عبوة ... هكذا اغتيل هنية!
عربي و دولي
07:02
"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!
عربي و دولي
07:02
"إسرائيل نقلت رسائل إلى الحزب بعد إغتيال شكر".. وفق زعم "يديعوت أحرونوت"!
فن
05:27
مشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ترد بعد اتهامها بالتحول الجـنسي بسبب صوتها
فن
05:27
مشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ترد بعد اتهامها بالتحول الجـنسي بسبب صوتها
محليات
06:13
"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية
محليات
06:13
"سي إن إن": بلينكن أوعز للوسطاء عدم الرد على إغتيال شكر وهنية
محليات
09:07
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مباشرة
محليات
09:07
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مباشرة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024