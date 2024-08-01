بكلمات مقتضبة أميركا تدعو إسرائيل والحزب وإيران "لوقف التصعيد فوراً"

ويثير اغتيال هنية وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء، مخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل، وحركة حماس وحزب الله المدعومين من طهران.

وقال بلينكن لصحافيين في منغوليا إن الشرق الأوسط يسير على طريق يؤدي إلى "المزيد من الصراعات والمزيد من العنف والمزيد من المعاناة والمزيد من انعدام الأمن، ولا بد من كسر هذه الحلقة".

وأضاف أن ذلك "يبدأ بوقف إطلاق النار الذي نعمل عليه، ومن أجل تحقيقه، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية".

وتابع أنه من الضروري أن "تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة، لأن هذه الخيارات ستحدث الفرق بين البقاء على مسار العنف وانعدام الأمن والمعاناة، أو الذهاب نحو شيء مختلف تماما وأفضل بكثير لجميع الأطراف المعنية".