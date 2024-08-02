فيديو - تشييع هنيّة في الدوحة بمشاركة أمير قطر

أدى عشرات الآلاف صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.