فيديو - تشييع هنيّة في الدوحة بمشاركة أمير قطر

🔽 - أدى عشرات الآلاف صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. pic.twitter.com/nq9lKMJy1P
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 2, 2024
🔽 - أدى عشرات الآلاف صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. pic.twitter.com/nq9lKMJy1P
ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن "بولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران".