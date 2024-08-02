التلفزيون الإيراني: التقارير المنتشرة تحت عنوان تفاصيل عملية اغتيال هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية

وكالة فارس للأنباء: اغتيال إسماعيل هنية تم بقذيفة أصابت محل إقامته وأدت إلى تدمير جزء من سقفه ونوافذه والتحقيقات أكدت أن إسرائيل خططت ونفذت عملية الاغتيال