تعمل بالأقمار الإصطناعية.. هواتف "خاصة" لوزراء "إسرائيل"

وتستمر حالة التأهب في "إسرائيل" استعدادا للرد الإيراني المحتمل بعد اغتيال هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي إستشهد إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلا عن الإعلان الإسرائيلي عن "مقتل" القيادي في حماس محمد الضيف.وأصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي تعليمات أمنية "غير عادية" تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وذلك على خلفية التحضير لرد إيراني.ووفق القناة 12 الإسرائيلية، تتطلب أي مشاركة نتنياهو والوزراء الإسرائيليين في حدث جماهيري "مساحة محمية"، في إطار التعليمات المقدمة.كما أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار أمرا مباشرا، يقضي بأن "كل جولة يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء تتطلب موافقته الشخصية".