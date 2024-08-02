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قائد الحرس الثوري في رسالة لنصر الله: على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب إنتقام المقاومة
2024-08-02 | 08:50
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قائد الحرس الثوري في رسالة لنصر الله: على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب إنتقام المقاومة
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