الجيش الإسرائيلي: أجرينا تجربة ناجحة لإعتراض صواريخ دقيقة من خلال منظومة لارد من سفينة سلاح البحرية ساعر 6

معلومات الجديد: إصابة احد حراس السفارة الاميركية واصابة مطلق النار في البطن والقدم والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه به آخر بعملية إطلاق النار