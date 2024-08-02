واشنطن تعزز مقاتلاتها بالمنطقة.. وأميركا تعلن: نأخذ تهديدات خامنئي بجدية

وفي تصريح له يوم الجمعة، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن إدارة الرئيس جو بايدن سمعت المرشد الإيراني علي خامنئي نيته الانتقام لمقتل هنية، وسعي طهران لشن هجوم آخر على إسرائيل.

وأكد كيربي في حديث لشبكة فوكس نيوز، أن "المعلومات الاستخبارية لا تزال قيد الفحص بالتعاون مع نظرائنا الإسرائيليين، ونحن نأخذ تهديدات المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بجدية".