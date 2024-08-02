"لا تعتمد علينا".. تفاصيل مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو خلال المكالمة "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران".

لكن حسب المسؤولين اللذين تحدثا لموقع "أكسيوس" الإخباري، فإن الرئيس الأميركي غيّر لهجته مع نتنياهو وقال له في المكالمة: "إذا اتجهت للتصعيد مرة أخرى فلا ينبغي لك الاعتماد على الولايات المتحدة لإنقاذك".

وطالب بايدن بشكل خاص نتنياهو بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة، والتحرك "فورا" نحو اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن اشتكى لنتنياهو من أنهما تحدثا الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي حول إتمام صفقة الرهائن، لكن نتنياهو بدلا من ذلك مضى قدما في الاغتيالات.