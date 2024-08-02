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عربي و دولي

"لا تعتمد علينا".. تفاصيل مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو

2024-08-02 | 13:34
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&quot;لا تعتمد علينا&quot;.. تفاصيل مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو
"لا تعتمد علينا".. تفاصيل مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو

قال مسؤولان أميركيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى الخميس "مكالمة متوترة" مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره خلالها من المزيد من التصعيد في صراع الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو خلال المكالمة "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران".

لكن حسب المسؤولين اللذين تحدثا لموقع "أكسيوس" الإخباري، فإن الرئيس الأميركي غيّر لهجته مع نتنياهو وقال له في المكالمة: "إذا اتجهت للتصعيد مرة أخرى فلا ينبغي لك الاعتماد على الولايات المتحدة لإنقاذك".

وطالب بايدن بشكل خاص نتنياهو بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة، والتحرك "فورا" نحو اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن اشتكى لنتنياهو من أنهما تحدثا الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي حول إتمام صفقة الرهائن، لكن نتنياهو بدلا من ذلك مضى قدما في الاغتيالات.  

"لا تعتمد علينا".. تفاصيل مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو

عربي و دولي

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الولايات المتحدة الأميركية

إسماعيل هنية

حماس

فؤاد شكر

حزب الله

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