"خلافات كبيرة بين نتنياهو وفريقه المفاوض وقادة الاجهزة الأمنية".. هذا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية!
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "خلافات كبيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه المفاوض وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرة إلى أن "نتنياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل، في وقت أعلن فيه مكتب نتنياهو أن وفد التفاوض سيتوجه إلى القاهرة في اليومين المقبلين، وقد أثار الكشف غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين التي طالبت بإطلاع الجمهور على من يعرقل الصفقة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن "فريق المفاوضات قال لنتنياهو إن شروطه بشأن محور نتساريم ستجهض صفقة التبادل".
وذكرت أن "فريق التفاوض أكد لنتنياهو أن شروطه تخالف عرضا وافقت عليه إسرائيل سابقا".
وفي السياق، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين بفريق التفاوض قولهم إن "تقديرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل، في حين كشفت الصحيفة عن نشوب مشادة كلامية بين نتنياهو وكبار قادة أجهزة الأمن خلال اجتماع ناقش صفقة تبادل الأسرى يوم الأربعاء الماضي".