"خلافات كبيرة بين نتنياهو وفريقه المفاوض وقادة الاجهزة الأمنية".. هذا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "خلافات كبيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه المفاوض وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرة إلى أن "نتنياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل، في وقت أعلن فيه مكتب نتنياهو أن وفد التفاوض سيتوجه إلى القاهرة في اليومين المقبلين، وقد أثار الكشف غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين التي طالبت بإطلاع الجمهور على من يعرقل الصفقة".