"الموساد إستأجر عملاء" وإغتيال هنية كان مقرراً في جنازة رئيسي!

أشارت صحيفة "التلغراف" أن أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أفاد بأن وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) استأجرت عملاء إيرانيين لتنفيذ عملية تفجير في مقر إقامة إسماعيل هنية، قائد حركة حماس، في طهران. وفقاً للمسؤول، تم زرع العبوات الناسفة في ثلاث غرف داخل المبنى وتفجيرها عن بُعد، مما أسفر عن إستشهاد هنية.



