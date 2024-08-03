"الموساد إستأجر عملاء" وإغتيال هنية كان مقرراً في جنازة رئيسي!
أشارت صحيفة "التلغراف" أن أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أفاد بأن وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) استأجرت عملاء إيرانيين لتنفيذ عملية تفجير في مقر إقامة إسماعيل هنية، قائد حركة حماس، في طهران. وفقاً للمسؤول، تم زرع العبوات الناسفة في ثلاث غرف داخل المبنى وتفجيرها عن بُعد، مما أسفر عن إستشهاد هنية.
وذكرت بأن كان من المقرر تنفيذ العملية خلال جنازة الرئيس الإيراني السابق، لكن العملية تأجلت بسبب الحشود الكبيرة.
وعقب تنفيذ عملية الاغتيال، قام قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، باستدعاء مسؤولين للتحقيق في الخرق الأمني، وأشار إلى أن المرشد الأعلى طلب تفسيرات بشأن عملية الإستهداف.