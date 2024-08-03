الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:56
إيناس هنية لـ الجديد: "أبو العبد إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية
09:38
تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!
05:18
بالفيديو - لبنانيون يقفزون من قاربهم للسباحة مع حوت!
03:00
مخرج "العشاء الأخير" في أولمبياد باريس مهدد بالقتل.. والسلطات تحقق!
16:15
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟
عربي و دولي
الخارجية الأمريكية: نوصي من يختار عدم مغادرة لبنان من رعايانا إعداد خطط طوارئ للإحتماء في أماكن سكنهم
2024-08-03 | 09:40
A-
A+
الخارجية الأمريكية: نوصي من يختار عدم مغادرة لبنان من رعايانا إعداد خطط طوارئ للإحتماء في أماكن سكنهم
مقالات ذات صلة
متحدث بإسم الخارجية الألمانية: ننصح رعايانا الألمان بمغادرة لبنان "بشكل عاجل"
" قد يتدهور الوضع الأمني بسرعة".. الخارجية الأسترالية حثت مواطنيها في لبنان على المغادرة
"رويترز": وزير الخارجية الإيطالي يحث رعايا بلاده على مغادرة لبنان
الخارجية الأمريكية: نوصي من يختار عدم مغادرة لبنان من رعايانا إعداد خطط طوارئ للإحتماء في أماكن سكنهم
عربي و دولي
الأمريكية:
يختار
مغادرة
لبنان
رعايانا
إعداد
طوارئ
للإحتماء
أماكن
سكنهم
العودة الى الأعلى
البنتاغون: نتخذ خطوات لتعزيز استعدادنا لنشر دفاعات صاروخية باليستية أرضية إضافية في الشرق الأوسط
روسيا تهدد بـ"اتخاذ إجراءات" ضد يوتيوب.. ما السبب؟
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:58
الخارجية البريطانية: تم توجيه قوات الحدود والمسؤولين القنصليين والعسكريين لدعم موظفي سفارتنا في بيروت
12:58
الخارجية البريطانية: تم توجيه قوات الحدود والمسؤولين القنصليين والعسكريين لدعم موظفي سفارتنا في بيروت
11:51
"يديعوت أحرونوت": عودة الوفد المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع نتنياهو
11:51
"يديعوت أحرونوت": عودة الوفد المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع نتنياهو
11:16
"سكاي نيوز": الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من القاهرة
11:16
"سكاي نيوز": الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من القاهرة
يحدث الآن
خاص الجديد
13:23
إهدن تحتفل بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي.. الأجواء مع مراسلة الجديد
عربي و دولي
12:58
الخارجية البريطانية: تم توجيه قوات الحدود والمسؤولين القنصليين والعسكريين لدعم موظفي سفارتنا في بيروت
محليات
12:56
إيناس هنية لـ الجديد: "أبو العبد إنسان رائع" وهذا ما قاله لي في آخر مكالمة هاتفية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-31
بالفيديو - السيارة التي إستهدفها سلاح الجو الإسرائيلي في بلدة كونين
11:04
حزب الله: إستهدفنا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
2024-08-02
مصادر معارضة في التيار تعلق على قرار فصل النائب آلان عون: الاتهامات المساقة من باسيل لا تعدو كونها أكاذيب
14:47
نتنياهو يستعد لإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة.. ورئيس الشباك ينتقده
2024-03-02
بالفيديو - آثار الدمار في بلدة بليدا الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفتها امس
2024-05-13
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية
بالفيديو
بالفيديو
13:23
إهدن تحتفل بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي.. الأجواء مع مراسلة الجديد
10:27
هنا بيروت - لوري هايتايان - الحلقة الكاملة
10:25
من إهدن.. مراسلة الجديد تواكب حدث تطويب البطريرك أسطفان الدويهي
10:19
هشام جابر: لن نقع بفخ الاتجاه نحو حرب شاملة والسيد حدّد أن الرد سيكون شجاعاً لكن بحكمة
10:04
لوري هايتايان: قد تكون منصات النفط الإسرائيلية والمنشآت مستهدفة في المرحلة المقبلة وضمن خطة الرد
08:34
إهدن تحتفل بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي.. والأجواء مباشرة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:50
القبض ليلاً على متسلل حاول عبور الحدود مع لبنان من مستوطنة!
محليات
02:50
القبض ليلاً على متسلل حاول عبور الحدود مع لبنان من مستوطنة!
عربي و دولي
02:20
زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
02:20
زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب هذه المنطقة!
عربي و دولي
05:27
السفارة الايرانية في بيروت تتوعّد: اليد التي ستمتد الى لبنان ستقطع!
عربي و دولي
05:27
السفارة الايرانية في بيروت تتوعّد: اليد التي ستمتد الى لبنان ستقطع!
عربي و دولي
15:49
اشتباه بهجوم سيبراني.. هذا ما حدث في مطار تل ابيب
عربي و دولي
15:49
اشتباه بهجوم سيبراني.. هذا ما حدث في مطار تل ابيب
محليات
06:15
الحزب في اولى عملياته لليوم: موقع العاصي!
محليات
06:15
الحزب في اولى عملياته لليوم: موقع العاصي!
عربي و دولي
14:22
غارات على الحدود اللبنانية - السورية وريف القصير
عربي و دولي
14:22
غارات على الحدود اللبنانية - السورية وريف القصير
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024