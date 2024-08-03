القسام: نخوض الآن معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو التي تحاول التقدم صوب منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع

الباحث في الشؤون الدولية حسام مطر لـ "الجديد": المطلوب من ردود المقاومة ان تمنع اهداف العدو من التحقق والتأكيد بأن جبهات المساندة لن تتوقف وان يد اسرائيل ليست العليا في المنطقة