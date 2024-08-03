دعوة جديدة من السفارة الأميركية في لبنان.. وبريطانيا: غادروا في الحال



حثّت السفارة الأميركية في لبنان الأميركيين إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد، في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإكتروني "نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن "خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".

بدورها، حثّت الحكومة البريطانية السبت مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان "التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".