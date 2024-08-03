حالة تأهب قصوى بـ "إسرائيل".. ولبيد: نتنياهو يواصل إعاقة الصفقة

تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن "حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل".

وأوضحت أن "التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل"، معتبرةً أن "الموقف في إسرائيل هو الرد، لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو "يستمر في تأخير صفقة استعادة الرهائن لأسباب سياسية".

وأضاف: "يجب على قادة الأجهزة الأمنية الخروج إلى العلن وإبلاغ المواطنين بالحقيقة.. إذا كانت حكومة إسرائيل قد تخلت عن الرهائن عليها أن تكون صادقة مع عائلاتهم وتتوقف عن الألاعيب".