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تفاصيل إجتماع عصيب.. غالانت يواجه نتنياهو بشأن "الصفقة"

2024-08-03 | 14:57
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تفاصيل إجتماع عصيب.. غالانت يواجه نتنياهو بشأن &quot;الصفقة&quot;
تفاصيل إجتماع عصيب.. غالانت يواجه نتنياهو بشأن "الصفقة"


ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع وصف بـ"العصيب" جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث صفقة الأسرى لدى حركة حماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الحرب يوآف غالانت خاطب نتنياهو خلال الاجتماع قائلا: "لن يكون هناك اتفاق بالشروط التي طرحتها وأنت تعلم ذلك".
وتابع غالانت: "أعتقد أنه يجب النظر إلى الصفقة على أنها فرصة. لن يكون هناك اتفاق بالشروط التي دخلت فيها وأنت تعلم ذلك. لا يوجد سبب أمني لتأخير الصفقة".
وأوضحت القناة 12 نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها: "نحن على الحافة، قريبون من انفجار المحادثات".
من جهة أخرى، اعتبرت أن مكتب رئيس الوزراء يزعم أن نتنياهو "يريد التوصل إلى اتفاق ويصر على شروط أمنية تمنع حماس من استعادة السيطرة على القطاع وتهديد إسرائيل".
وكشفت أن رؤساء الأجهزة الأمنية توصلوا إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة في هذا الوقت.
بدورها قالت القناة 11 الإسرائيلية إن مسؤولا في المؤسسة الأمنية أكد خلال الاجتماع أن مطالب نتنياهو ستؤدي إلى تعطيل الصفقة.
وأضاف أن رئيس الشاباك رونان بار قال لنتنياهو خلال الجلسة: "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوم بإجراء تغييرات على الخطوط العريضة". 
وبحسب القناة 11، فقد انتقد نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية قائلا: "أنتم كسالى. أنتم لا تعرفون كيفية إجراء مفاوضات صعبة. أنتم ضعفاء، أنتم تضعون الكلمات في فمي. بدلا من الضغط". 


تفاصيل إجتماع عصيب.. غالانت يواجه نتنياهو بشأن "الصفقة"

عربي و دولي

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

يوآف غالانت

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