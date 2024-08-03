الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بيان من حماس بشأن خليفة إسماعيل هنية

2024-08-03 | 15:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان من حماس بشأن خليفة إسماعيل هنية
بيان من حماس بشأن خليفة إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس عن عقد اجتماعات للمكتب السياسي ومجلس شورى الحركة "منذ الاغتيال الصهيوني الآثم" للشهيد إسماعيل هنية.

وقالت إن "الشهيد إسماعيل هنية فقيد الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وليس فقيد الحركة فقط".
وأضافت في بيان: "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".
وشددت على أن "اغتيال الشهيد هنية لن يزيد الحركة والمقاومة إلا قوة وإصرارا على مواصلة نهجه وسيزيد المقاومة اشتعالا".
وقالت: "نطمئن شعبنا وأمتنا أن مؤسسات الحركة وأطرها الشورية تواصل عملها ولديها الآليات الفاعلة لاستمرار المقاومة".
وتعهدت الحركة بأنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها.
وأوضحت أن ما تتداوله وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا صحة له.
بيان من حماس بشأن خليفة إسماعيل هنية

عربي و دولي

حماس

إسماعيل هنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حملة اعتقالات نفذتها ايران على خلفية اغتيال هنية".. إليكم تقرير نيويورك تايمز!
واشنطن ألغت اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 أيلول

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي
Play
16:37
Play

"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

16:37

"لعيونك يا أبو العبد".. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

"معلومة زائفة" تشعل أعمال شغب واسعة في بريطانيا
16:20

"معلومة زائفة" تشعل أعمال شغب واسعة في بريطانيا

أدى تجدد أعمال العنف في شوارع بريطانيا، السبت، إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاضطرابات المستمرة منذ أربعة أيام في أعقاب مقتل 3 فتيات في شمال غرب إنكلترا الأسبوع الماضي.

16:20

"معلومة زائفة" تشعل أعمال شغب واسعة في بريطانيا

أدى تجدد أعمال العنف في شوارع بريطانيا، السبت، إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاضطرابات المستمرة منذ أربعة أيام في أعقاب مقتل 3 فتيات في شمال غرب إنكلترا الأسبوع الماضي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024