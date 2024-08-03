بيان من حماس بشأن خليفة إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس عن عقد اجتماعات للمكتب السياسي ومجلس شورى الحركة "منذ الاغتيال الصهيوني الآثم" للشهيد إسماعيل هنية.

وقالت إن "الشهيد إسماعيل هنية فقيد الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وليس فقيد الحركة فقط".

وأضافت في بيان: "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".

وشددت على أن "اغتيال الشهيد هنية لن يزيد الحركة والمقاومة إلا قوة وإصرارا على مواصلة نهجه وسيزيد المقاومة اشتعالا".

وقالت: "نطمئن شعبنا وأمتنا أن مؤسسات الحركة وأطرها الشورية تواصل عملها ولديها الآليات الفاعلة لاستمرار المقاومة".

وتعهدت الحركة بأنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها.

وأوضحت أن ما تتداوله وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا صحة له.