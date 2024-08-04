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عربي و دولي

قتيلان إسرائيليان وإصابتان خطرتان بعملية طعن قرب تل أبيب

2024-08-04 | 01:57
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قتيلان إسرائيليان وإصابتان خطرتان بعملية طعن قرب تل أبيب
قتيلان إسرائيليان وإصابتان خطرتان بعملية طعن قرب تل أبيب

قُتل إسرائيليان وأصيب مثلهما بجروح خطرة في عملية طعن وإطلاق نار وقعت -اليوم الأحد- وسط مدينة حولون قرب تل أبيب.
وأفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن المنفذ قتل إسرائيليين اثنين وأصاب مثلهما بجروح حرجة، مضيفا أن شرطيا وجد في المكان وأطلق النار على المنفذ وأصابه.

وفي تفاصيل العملية، قال المراسل عينه إن منفذ عملية الطعن أطلق النار على إسرائيليين في شارع موشيه ديان وسط مدينة حولون ثم انتقل لموقع آخر وقام بطعن آخرين قبل أن يطلق شرطي النار عليه ويصيبه بجروح حرجة.
من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن المنفذ شاب فلسطيني من مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، مضيفة أنها تقوم بعمليات مسح واسعة بمروحية في حولون تحسباً لوجود من وصفتهم بـ"المتورطين".
في الأثناء، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن فلسطينيا "نفذ عملية طعن في حولون، أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين" موضحة أن منفذ الهجوم دخل دون تصريح إقامة.
أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فقالت إن منفذ الهجوم "أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من قبل شرطي".
بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن هيئة الإسعاف (نجمة داود الحمراء) أن الجرحى في حولون جراء عملية الطعن كانوا في 3 أماكن مختلفة على مسافة نحو 500 متر.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الهجوم وقع في حولون في 3 ساحات، الأولى عند مدخل الحديقة في شارع موشيه ديان حيث أعلن عن مقتل امرأة، والثانية عند محطة للحافلات قرب محطة الوقود، والثالثة عند مدخل موقف الحافلات في شارع دان شمرون.
قتيلان إسرائيليان وإصابتان خطرتان بعملية طعن قرب تل أبيب

عربي و دولي

تل أبيب

عملية طعن

إسرائيل

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