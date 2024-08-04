وزير الحرب الإسرائيلي: قواتنا على أتم الاستعداد للدفاع والهجوم وجاهزون للتحرك بسرعة

الخارجية البريطانية: سحب عائلات المسؤولين العاملين في سفارتنا في بيروت بشكل مؤقت بسبب الموقف الأمني الملتهب في لبنان

الخارجية البريطانية: سحب عائلات المسؤولين العاملين في سفارتنا في بيروت بشكل مؤقت بسبب الموقف الأمني الملتهب في لبنان