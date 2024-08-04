إعداد مخبأ لنتنياهو تحت الارض في القدس .. بظل المخاوف الاسرائيلية من الرد الايراني!

ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنّ هناك "تقديرات بأن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن"، مضيفة "بعض صواريخ إيران الباليستية المتطورة يصعب رصدها واعتراضها ويمكنها تجاوز المنظومات الدفاعية".ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".