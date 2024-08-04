من خلال تحذير مواطنيها مغادرة لبنان.. أميركا تستعد لأي سيناريو في الشرق الاوسط!

ذكر البيت الأبيض، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط، من خلال تحذير مواطنيها بشأن مغادرة لبنان".

وأعلن أنّ "الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة"، مضيفًا "الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة".



وفي 3 آب، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت أن "الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما كشفت عن إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.