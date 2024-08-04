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وزير الخارجية الأردني: الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
2024-08-04 | 11:41
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وزير الخارجية الأردني: الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
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