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القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق
القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق
معاريف عن مسؤولين أمنيين: أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة
معاريف عن مسؤولين أمنيين: أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة
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هيئة البث عن غانتس: على الجميع أن يكونوا في حالة تأهب وعلينا أن نتذكر أننا أقوى دولة في الشرق الأوسط
2024-08-04 | 13:42
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هيئة البث عن غانتس: على الجميع أن يكونوا في حالة تأهب وعلينا أن نتذكر أننا أقوى دولة في الشرق الأوسط
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