إعلام العدو: تل أبيب تستعد لهجوم إيراني شامل

وفي هذا السياق، قال صحيفة يديعوت أحرنوت السلطات الأمنية والسياسية في إسرائيل كثفت مشاوراتها مع الولايات المتحدة الأميركية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

وذكرت الصحيفة أن المشاورات أسفرت عن أن هجوما مشتركا أو منفصلا من جانب حزب الله وإيران ووكلائها، أمر "حتمي"، وأن توقيت الرد نطاقه ما زال غير مؤكد.

وأشارت إلى أن المحادثات المكثفة حول كيفية رد إسرائيل على الهجمات المحتملة ضدها ما زال مستمرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين ناقشوا أيضا خيار تحرك إسرائيل أولا والقيام بـ"هجوم وقائي".

وأضافت أنه طُلب من الوزارات في إسرائيل "الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على 5 جبهات سيتم فيها ضرب آلاف النقاط على أراضيها".

الصحيفة قالت إن مسؤولي الأمن الإسرائيل يتوقعون أن حزب الله يستعد لهجوم كبير ضد إسرائيل "لن يقتصر على الأهداف العسكرية" فقط.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.