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عربي و دولي
بيان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: نعرب عن قلقنا العميق إزاء ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط
2024-08-04 | 17:51
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بيان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: نعرب عن قلقنا العميق إزاء ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط
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