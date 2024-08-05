إعلام العدو: حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان

العودة الى الأعلى إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي قرب نهاريا بالجليل الغربي