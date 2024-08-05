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عربي و دولي

بلينكن يبلغ مجموعة السبع عن الموعد المحتمل لـ "انتقام إيران وحزب الله"

2024-08-05 | 01:56
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بلينكن يبلغ مجموعة السبع عن الموعد المحتمل لـ &quot;انتقام إيران وحزب الله&quot;
بلينكن يبلغ مجموعة السبع عن الموعد المحتمل لـ "انتقام إيران وحزب الله"

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدآن مهاجمة إسرائيل اليوم الإثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال.

وأشار الموقع الى أن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وقال بلينكن وفق ما نقلت المصادر المصادر، إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات على إسرائيل، لكنه شدد على أنها قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، أي في وقت مبكر من يوم الإثنين.

وردّا على سؤال بخصوص هذا التقرير، أشارت وزارة الخارجية إلى نص المكالمة حيث ورد أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

ووفق المصادر فإن بلينكن أكد اعتقاد الولايات المتحدة بأن إيران وحزب الله سينتقمان من إسرائيل، إلا أنه من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الانتقام.

كما أخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

بلينكن يبلغ مجموعة السبع عن الموعد المحتمل لـ "انتقام إيران وحزب الله"

عربي و دولي

بلينكن

غزة

حزب الله

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وأضاف: "لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة وقد وظفنا جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب وردنا على الكيان الصهيوني سيكون في إطار القوانين والأعراف الدولية"

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