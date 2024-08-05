سموتريتش: ترك مليوني شخص يموتون في غزة "أمر مبرر وأخلاقي"

وذكر سموتريتش، في مؤتمر استضافته صحيفة "إسرائيل هيوم": "نحن نجلب المساعدات (للقطاع) لأنه لا يوجد خيار آخر".

وأضاف: "لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا لكي تتم إعادة رهائننا".

وتابع: "الإنسانية مقابل الإنسانية أمر مبرر أخلاقيا، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم واقعا معينا. نحن بحاجة إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب".

ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية خطيرة، مع انتشار الجوع بين معظم سكانه بسبب القيود التي تضعها إسرائيل على إدخال المساعدات.

كما أشار الوزير إلى أنه "على إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على ما يدخل القطاع بالضبط"، مشيرا إلى أنه يعارض موقف الجيش ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن هذه المسألة.

وأردف قائلا إن "نهب حماس للمساعدات هو العامل الرئيسي في إطالة أمد الحرب".

وأوضح سموتريتش أنه "رغم أنه يدعم سيطرة إسرائيل على غزة، فإنه لا يعتبر ذلك أحد أهداف الحرب".