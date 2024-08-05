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عربي و دولي

مصر تعلق على "أنفاق رفح".. هذا ما قالته!

2024-08-05 | 08:53
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مصر تعلق على &quot;أنفاق رفح&quot;.. هذا ما قالته!
مصر تعلق على "أنفاق رفح".. هذا ما قالته!

نفت مصر، الإثنين، وجود أنفاق عاملة على حدودها مع غزة، مؤكدة أن "إسرائيل تطلق هذه الادعاءات بسبب فشلها في تحقيق أي إنجاز بالقطاع".

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن "إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف: "لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة".

وشدد على أن "إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة (الغربية المحتلة) لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين".

ولفت إلى أن "فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، العثور على عشرات المسارات من الأنفاق في محور فيلاديلفيا القريب من الحدود المصرية.

وقال الجيش في بيان "على مدار الأشهر الأخيرة تعمل قوات الفرقة 162 وقوات تابعة لوحدة يهلوم (وحدة هندسية لمهام خاصة) على العثور على مسارات تحت أرضية في منطقة محور فيلادلفيا وتدميرها، حيث عثرت القوات حتى الآن على عشرات المسارات ودمرتها".

وأضاف أنه "في مطلع الأسبوع الماضي وخلال إحدى العمليات التي أجريت بحثا عن مسارات تحت الأرض في محور فيلادلفيا تم العثور على نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار".

وأظهرت صورة نشرها الجيش الإسرائيلي مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق الذي تم العثور عليه بارتفاع 3 أمتار.

مصر تعلق على "أنفاق رفح".. هذا ما قالته!

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مصر

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