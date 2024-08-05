وزير الخارجية المصري يوجه رسالة إلى العالم.. ماذا جاء فيها؟

ولفت عبد العاطي، الى أن "رسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات دون شروط أو عقبات"، مضيفاً "نؤكد على أهمية العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة".

وتابع "تحدثت مع الوزير فيدان عن جهود مصر وقطر وأمريكا من أجل التوصل لوقف الحرب في غزة"، مشدداً على أن "يجب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واستئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".