البث الإسرائيلية: السعودية أبلغت إيران بأنها لن تسمح بمرور أي جسم أجنبي عبر أراضيها
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن السعودية قد أرسلت رسالة واضحة إلى إيران، تفيد بأنها لن تسمح بمرور أي جسم أجنبي عبر أراضيها، وأنها تدافع عن مصالحها الوطنية وليس عن مصالح إسرائيل.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "إسرائيل تستعد لرد فوري على الهجوم الإيراني الأخير، مع وجود تردد بشأن إمكانية تنفيذ ضربة استباقية".
وتوقعت التقديرات الإسرائيلية أن "الرد الإيراني لن يتصاعد إلى مستوى حرب شاملة، لكنه سيكون أعنف من الهجوم الذي وقع في نيسان الماضي، مع تركيز الرد الإيراني على أهداف عسكرية محددة".