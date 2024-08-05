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بلومبرغ عن مسؤول أميركي: سننشر سربا من مقاتلات F 22 هذا الأسبوع بالمنطقة
هآرتس: عدد من عائلات المختطفين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل فورا
هآرتس: عدد من عائلات المختطفين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل فورا
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متحدث باسم البنتاغون: لم نرصد أي تحركات إيرانية تشير إلى ضربة في الساعات المقبلة
2024-08-05 | 14:46
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متحدث باسم البنتاغون: لم نرصد أي تحركات إيرانية تشير إلى ضربة في الساعات المقبلة
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