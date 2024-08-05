ترامب ينذّر بالحرب العالمية الثالثة وهذا ما قاله عن الرد الإيراني!

على وقع ترقب العالم، التطورات الأمنية المنتظرة في الشرق الأوسط، خرج الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب لينذر العالم بحرب عالمية ثالثة، بحيث كتب في منشور له على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "نتجه لحرب عالمية ثالثة، ولدينا اثنان من أكثر القادة عجزاً في تاريخ أميركا" في إشارة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس.



