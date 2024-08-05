"سي أن أن" تعلن: مشاركة أميركا بالحرب تعتمد على هذا الأمر!

أفاد مسؤولون أميركيون لـ"سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تتوقع تلقي رد من إيران خلال الأيام المقبلة، وربما خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وأوضحوا أن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد موعد وطبيعة هذا الرد بسبب نقل طهران لأصول عسكرية.

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كما أشارت "سي إن إن" إلى أن حالة عدم اليقين تضع إدارة الرئيس جو بايدن في موقف دفاعي، حيث تسعى لحشد الحلفاء والضغط على إيران لعدم التصعيد. وأوضحت أن مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحرب يعتمد بشكل كبير على كيفية رد إيران على إستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.