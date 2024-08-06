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عربي و دولي

غوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد

2024-08-06 | 01:58
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غوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد
غوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد، وذلك في الذكرى السنوية للقصف النووي لهيروشيما أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال غوتيريش في رسالة لمناسبة الذكرى الـ 79 لقصف هيروشيما، أوردتها "روسيا اليوم"، إن "السلاح النووي والتهديدات باستخدامه هي ليس فقط على صفحات الكتب المدرسية في التاريخ. بل يظهر الخطاب من هذا القبيل يوميا على خلفية الوضع في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنه "خطر حقيقي يواجه العالم".

ورأى أن السبيل الوحيد لإزالة خطر السلاح النووي نهائيا هو التخلص منه، مضيفا أن "الحرب النووية لا يمكن فوز فيها، ولا يجوز شن مثل هذه الحرب في أي حال من الأحوال".

غوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد

عربي و دولي

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

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