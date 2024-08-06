غوتيريش: العالم يواجه خطر استخدام السلاح النووي من جديد

وقال غوتيريش في رسالة لمناسبة الذكرى الـ 79 لقصف هيروشيما، أوردتها "روسيا اليوم"، إن "السلاح النووي والتهديدات باستخدامه هي ليس فقط على صفحات الكتب المدرسية في التاريخ. بل يظهر الخطاب من هذا القبيل يوميا على خلفية الوضع في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنه "خطر حقيقي يواجه العالم".

ورأى أن السبيل الوحيد لإزالة خطر السلاح النووي نهائيا هو التخلص منه، مضيفا أن "الحرب النووية لا يمكن فوز فيها، ولا يجوز شن مثل هذه الحرب في أي حال من الأحوال".