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عربي و دولي

حماس: اختيار السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

2024-08-06 | 13:55
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حماس: اختيار السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
حماس: اختيار السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها "اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية".

وقالت الحركة في بيان انه "بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس اختيار الأخ القائد المجاهد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية."
واضاف البيان: "إن حركة حماس إذ تعبّر عن ثقتها بالأخ أبي إبراهيم قائداً لها في مرحلة حساسة، وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد، فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يكتب النصر المؤزر المبين لشعبنا وقضيتنا.
وإننا نستذكر في هذه اللحظة التاريخية قائدنا الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، الذي قدم في سيرته القيادية نموذجا للقيادة الشجاعة والحكيمة والمنفتحة، وإننا على يقين أن أبا إبراهيم وإخوانه في قيادة الحركة سيكملون مسيرته ومسيرة القيادات السابقة، وسيحافظون على إرثهم الجهادي والنضالي، حتى التحرير والعودة."
حماس: اختيار السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

عربي و دولي

حماس

يحيى السنوار

اسماعيل هنية

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